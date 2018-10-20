

Povo numa encruzilhada...

Diante de tantas... Mentiras!

Lago piscoso... Traíras!

A população... Embrulhada!

Balelas são espalhadas...

Com ares de fatos reais...

Por um bando de serviçais...

Camuflados de... Religioso!

Chega a ser... Jocoso!

Igrejas grandes... Currais!



Usa versículos... Bíblicos!

Para justificar... Intento!

Confesso não aguento...

Na cara passa... Acrílico!

Mistura o profano... Bíblico!

Explora do povo a fé...

Não importa... Jesus Javé!

Instrumento... Politicagem!

Está virando... Sacanagem!

Uma atitude... Ralé!



Até parece... Disparate!

Depois não... Reclama!

Candidato sem programa...

Sempre foge do... Debate!

De longe... “Rosna late!”

Como votar no... Escuro!

Abrir mão do futuro...

Parece até brincadeira.

Verde Amarelo... Bandeira!

Eleição não é... “Enduro!”



Fala mais do adversário...

Parece um saco... Vazio!

Urticária náusea arrepio...

“Ensino à distância... Primário!”

Proposta convence... Otário!

Chega doer aos... Ouvidos!

Por blasfêmias, aplaudido...

Quanta barbárie... Insensatez!

Na maior desfaçatez...

Estou “sem chão...” Aturdido!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 20/10/2018