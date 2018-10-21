Repente o povo surta.

Diante de tanta pressão.

Na política... Agressão!

Moralidade... Encurta!

Nossa paciência... Furta!

Está faltando... Proposta!

Em meandros... Encosta!

Eleitor sempre... Iludido!

O País sendo sacudido...

Urnas darão... Resposta!



Na mídia um bravateiro...

Arrota farpa... Esbraveja!

Ancorado nas igrejas...

Aparece... Aventureiro!

Qual ave no... Poleiro!

Sempre foge do debate.

Verdadeiro... Disparate!

Seu plano... Secreto!

Não apresenta... Projeto!

Povo boi... Para abate!



Caminhando rumo ao nada...

Passos largos a... Nação!

Dos líderes... Grande pressão!

A arapuca... Armada!

De maneira escancarada...

Qual gado sem... Sinuelo!

Não vale fazer apelo...

Necessário uma... Pausa!

Só Cristo... “Na causa!”

É de arrepiar... Cabelo!



Cercado de mistérios...

Segue líder nas pesquisas...

Vendaval invés de... Brisa!

Acho isso um... Despautério!

Sem regras claras... Critérios!

Um asteroide sem... Rumo!

Bravatas como... Insumo!

Não vejo como correto...

Concorrente vira... Desafeto!

Respeito saiu do... Prumo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 21/10/2018