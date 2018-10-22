

Conversa informal...

Com um amigo da... “Hora!”

Disse: “Vou falar sobre penhora!”

Uma maneira... Original!

Receber o valor... Venal!

Empréstimo sem fiador...

Um cheque ao... “Portador!”

Com prazo determinado.

Paga já é resgatado...

Quanto ao juro... Tentador!



As formas de sobrevivência...

Sempre apresenta vertentes.

Sem burocracia... Urgente!

Não existe... Interferência!

Ao interessado ciência...

No tempo... Combinado!

Conforme acordado...

Devolve o... Dinheiro!

Sem precisar de terceiros...

Todo processo... Zerado!



No momento de dificuldade...

Cada... “Vale o que tem!”

Subproduto de... Xerém!

A mais cristalina verdade.

Diante de... Adversidade!

Nada de virar a mesa.

Não, malandragem... Esperteza!

Calma... Criatividade!

Conforme a necessidade...

Grande Arquiteto... Fortaleza!



Como é maravilhoso...

Uma conversa... “Cabeça!”

Verdade restabeleça...

Não vale ser... Orgulhoso!

Um diálogo amistoso...

Evita... Fracionamento!

Quanto ao entendimento...

O amor... Melhor escudo!

Pois, a lei... “Vale tudo!”

Atrofia o... Crescimento!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/10/2018