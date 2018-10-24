Valdemir Gomes
Um dia na batalha.
À busca da perfeição...
Corpo, alma, coração.
Unidos... Amor espalha!
Ajuda... “Quem não atrapalha!”
Este... Um “velho ditado!”
É necessário ter... Lado!
Para marcar... Território!
Vida... Grande laboratório!
Tudo... Prazo marcado!
Diante desta... Verdade!
Importante rever... Conceitos!
Ataúde, não... ´Último leito!
Esta a grande verdade.
O caminho da humildade...
Muitas vezes... Tortuoso!
Vale a pena... Cauteloso!
Tolerar o... Semelhante!
Nos momentos destoantes...
Cristo... É maravilhoso!
Partindo dessa premissa...
Seguimos firmes na lida.
Preparar pra outras... Vidas!
Sem maldade nem... Cobiça!
Não importa... Culto, missa!
Siga firme sua crença.
Quanto a recompensa...
Saia de a sua... Abadia!
Seja intenso a cada... Dia!
Marque com sua... Presença!
Poetizar o feito humano...
Traz prazer... Satisfação!
Pois, a rima da canção...
Supera o rude... Tirano!
Quanto ao vil profano...
Necessário... Tolerância!
Mesmo havendo petulância...
Confie... Grande Arquiteto!
Entregue a ele seu projeto...
Respeito... Melhor fragrância!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 24/10/2018
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