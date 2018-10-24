Post Importado Sem Título

Um dia na batalha.

À busca da perfeição...

Corpo, alma, coração.

Unidos... Amor espelha!

Ajuda... “Quem não atrapalha!”

Este... Um “velho ditado!”

É necessário ter... Lado!

Para marcar... Território!

Vida... Grande laboratório!

Tudo... Prazo marcado!



Diante desta... Verdade!

Importante rever... Conceitos!

Ataúde, não... ´Último leito!

Esta a grande verdade.

O caminho da humildade...

Muitas vezes... Tortuoso!

Vale a pena... Cauteloso!

Tolerar o... Semelhante!

Nos momentos destoantes...

Cristo... É maravilhoso!



Partindo dessa premissa...

Seguimos firmes na lida.

Preparar pra outras... Vidas!

Sem maldade nem... Cobiça!

Não importa... Culto, missa!

Siga firme sua crença.

Quanto a recompensa...

Saia de a sua... Abadia!

Seja intenso a cada... Dia!

Marque com sua... Presença!



Poetizar o feito humano...

Traz prazer... Satisfação!

Pois, a rima da canção...

Supera o rude... Tirano!

Quanto ao vil profano...

Necessário... Tolerância!

Mesmo havendo petulância...

Confie... Grande Arquiteto!

Entregue a ele seu projeto...

Respeito... Melhor fragrância!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 24/10/2018