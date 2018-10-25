Encontrar respostas...

A esse pseudo... Meteorito!

Truco... “Ganha no grito!”

Mas... É preciso proposta!

Vazio sanitário... Bosta!

Fico triste encabulado...

Só asneiras têm... Falado!

Nada que o povo... Precisa!

Escorrimento nasal... “Coriza!”

Eta mundo... “Esgualepado!”



A sociedade sem rumo.

Perdeu de... Senso crítico!

A descrença nos políticos...

Nisso acredito... Presumo!

Sem ideologia... Insumo!

Segue qualquer roteiro...

Acredita em... Bravateiro!

Assim... Bate o martelo!

Exalta... Verde Amarelo!

Só barulho... “Corneteiro!”



Utilizando-se de inverdades...

Comove uma Nação!

Tanta mentira... Ilação!

Vejo como... Insanidade!

Fake News... Bestialidades!

Propaladas aos... “Quatro ventos!”

Encantador de... Jumentos!

Flutua livre... Desliza!

Porte de armas... Legaliza!

Quão vazio... Argumentos!



Armas ao invés... Escola!

Propõe à sociedade.

Ôxente... Promiscuidade!

É pra fundir... “A cachola!”

A vida sai da... Bitola!

Rivalidade... Aumenta!

“Marola...” Vira tormenta!

O povo vai pro... Buraco!

É do lado... “Mais fraco!”

Que... “A corda arrebenta!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/10/2018