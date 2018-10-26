Estamos...

Valdemir Gomes
Numa grande encruzilhada!
Esta a pura verdade.
Sem rumo à sociedade...
Tanto quanto tresloucada.
Pelo gestor... Abandonada!
O País saiu do... Prumo!
Assim segue sem... Rumo!
Ave que perdeu o ninho.
Rodeado de espinhos...
Falta amor como... Insumo!
Diante de vasto tiroteio...
Busca-se qualquer... Trincheira!
Na verdade tem... Goteira!
Na ordem... Isso é feio!
Tal cavalo sem arreio...
Povo de mente vazia.
A estrela... Reluzia!
Agora perdeu o brilho.
Guerra entre pai e filho...
Que tristeza... Dá azia!
A cidade panfletada.
O eleitor... Agitado!
Do comandante ao soldado...
Todos na mesma balada.
A baioneta... Calada!
A munição na agulha.
Na rua anda... Patrulha!
A violência... Aumenta!
Pobre não mais... Aguenta!
Milho sabugo... Debulha!
“Como será o Amanhã?”
Perguntaria Jefté Santos.
De alegria ou... Pranto!
O País está no... Divã!
Seja o seu maior... Fã!
Cristo é a... Referência!
Muita calma... Paciência!
Siga a voz do coração.
Cada dia... Nova lição!
Voto é questão... Consciência!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 27/10/2018
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