Estamos...



Numa grande encruzilhada!

Esta a pura verdade.

Sem rumo à sociedade...

Tanto quanto tresloucada.

Pelo gestor... Abandonada!

O País saiu do... Prumo!

Assim segue sem... Rumo!

Ave que perdeu o ninho.

Rodeado de espinhos...

Falta amor como... Insumo!



Diante de vasto tiroteio...

Busca-se qualquer... Trincheira!

Na verdade tem... Goteira!

Na ordem... Isso é feio!

Tal cavalo sem arreio...

Povo de mente vazia.

A estrela... Reluzia!

Agora perdeu o brilho.

Guerra entre pai e filho...

Que tristeza... Dá azia!



A cidade panfletada.

O eleitor... Agitado!

Do comandante ao soldado...

Todos na mesma balada.

A baioneta... Calada!

A munição na agulha.

Na rua anda... Patrulha!

A violência... Aumenta!

Pobre não mais... Aguenta!

Milho sabugo... Debulha!



“Como será o Amanhã?”

Perguntaria Jefté Santos.

De alegria ou... Pranto!

O País está no... Divã!

Seja o seu maior... Fã!

Cristo é a... Referência!

Muita calma... Paciência!

Siga a voz do coração.

Cada dia... Nova lição!

Voto é questão... Consciência!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 27/10/2018