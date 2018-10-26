Valdemir Gomes
Um dia muito especial...
Motivo para comemorar.
As aves a cantarolar.
Seguindo o velho ritual.
A orquestra matinal...
Sempre da o seu recado.
No curral berra o gado.
A roseira... Desabrocha!
Luz solar sobre a rocha...
Mais um... Abençoado!
A cidade então... Acorda!
Começa a correria...
Saio de a minha... Abadia!
Água do café... Transborda!
Na política tem... Calhorda!
Aliás, nos quatro cantos.
Da moral mostra o manto.
Chega a causar... Arrepio!
Com um discurso vazio...
Apresenta-se como... Santo!
Mantenho o velho roteiro...
Sigo a rota do trabalho.
Qual coringa do baralho...
Sou eterno... Passageiro!
Da repartição... Primeiro!
Como ser justo... Perfeito!
Feliz... Muito satisfeito!
Sirvo a sociedade.
Vaidade de... Vaidade!
Tento superar... Defeitos!
Esta é minha... Rotina!
De segunda a sexta feira.
A vida... Bela esteira!
De repente... Acende a bina!
Pois, a lida nos ensina...
Cada um com... “Problema!”
Na dificuldade... Extrema!
Busque o caminho... Reto!
Confie... Grande Arquiteto!
E... Terá força suprema!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 26/10/2018
Um dia muito especial...
Motivo para comemorar.
As aves a cantarolar.
Seguindo o velho ritual.
A orquestra matinal...
Sempre da o seu recado.
No curral berra o gado.
A roseira... Desabrocha!
Luz solar sobre a rocha...
Mais um... Abençoado!
A cidade então... Acorda!
Começa a correria...
Saio de a minha... Abadia!
Água do café... Transborda!
Na política tem... Calhorda!
Aliás, nos quatro cantos.
Da moral mostra o manto.
Chega a causar... Arrepio!
Com um discurso vazio...
Apresenta-se como... Santo!
Mantenho o velho roteiro...
Sigo a rota do trabalho.
Qual coringa do baralho...
Sou eterno... Passageiro!
Da repartição... Primeiro!
Como ser justo... Perfeito!
Feliz... Muito satisfeito!
Sirvo a sociedade.
Vaidade de... Vaidade!
Tento superar... Defeitos!
Esta é minha... Rotina!
De segunda a sexta feira.
A vida... Bela esteira!
De repente... Acende a bina!
Pois, a lida nos ensina...
Cada um com... “Problema!”
Na dificuldade... Extrema!
Busque o caminho... Reto!
Confie... Grande Arquiteto!
E... Terá força suprema!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 26/10/2018
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