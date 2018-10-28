Chegado o grande momento...

Escolher os futuros dirigentes.

Cautela... Seja prudente!

Importante... Discernimento!

Anelise... Fique atento!

Voto é... Procuração!

De sua sábia decisão...

Depende o seu futuro.

Não acredite em perfuro.

Bravateiro de... Plantão!



Mentiras pra todo lado...

Está faltando... Proposta!

As urnas darão as respostas...

A esse bando de aloprados.

Pensa que eleitor e... Gado!

De asneiras... Um festival!

Tempestade... Vendaval!

Cuidado depois... Reclama!

O cidadão quer... Programa!

Não, noiva com... Enxoval!



Nas ruas... Grande barulho!

Cada esquina... Tem bandeira!

Parece até... “Brincadeira!”

Depois... “Lixo entulho!”

Resto de feira... “Bagulho!”

Quanta falta de respeito.

Tem coisa que não aceito...

Circular... Quase impossível!

Afronta... Inadmissível!

Infelizmente é... “Desse jeito!”



Quanto aos postulantes...

Não existe... Novidade!

Sobram trapaças... Mediocridade!

Bravateiros... Arrogantes!

A todo o momento, instante...

Apresenta-se como... Novo!

Ave de rapina... Corvo!

Grande Arquiteto... Proteção!

Qual ave de “Arribação...”

Será que aguento... Absorvo?

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 28/10/2018