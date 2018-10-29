

Agora de volta a realidade.

A maioria... Decidiu!

Nada de... “Puta que pariu!”

Venceu a mediocridade.

Diga adeus à liberdade.

Taí o que... “Você queria!”

Tá com a panela... Vazia?

Seus direitos... Acabados!

É... Tinha avisado!

Construiu o País da fantasia.



Mas... Isso estava escrito!

Ele nem mostrou projeto.

Se existia... Secreto!

Apenas ganhou no... Grito!

Agora chupa... Pirulito!

Acreditou... Então azeite!

Seu filho não tem... Leite!

Nem adianta pedir arrego.

Continua sem... Emprego!

Dói menos... “Aceite!”



Estava todo empolgado.

Não vale pedir... Clemência!

Achou... Combateria a violência!

Agora pode andar... Armado!

Sente-se... Verdadeiro soldado!

Na verdade... Belo engodo!

Voto... Puxou “a rodo!”

Você... Visto como boçal!

De repente caiu... Real!

Não consegue sair... Lodo!



Agora acabou a prosa.

Já é fato consumado.

Quanto ao leite... Derramado!

As regras... Rigorosas!

Acordou as... Mentirosas!

Foram milhões de... Otários!

Caíram no conto... “Vigário!”

Era tudo balela... Ficção!

Falei... Avisei cidadão!

Traído pelo seu... Imaginário!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 29/10/2018