

Faltando amor entre os seres...

Tamanha as desavenças.

Humano perdeu a crença...

Envolvido... Nos afazeres!

Obcecado por... Poderes!

Abandonou de vez o correto.

Ignora... Grande Arquiteto!

Esqueceu o... Trivial!

Quanto ao lado, cordial...

O próximo virou... Desafeto!



É preciso rever conceitos.

Diante do caso posto...

Profano, insano... Exposto!

Quanta falta de respeito.

O mundo ainda tem jeito...

Necessário mudar o foco.

Quando o amor... Evoco!

O mundo entra nos trilhos.

Aos olhos votam... Brilho!

A paz e feita de... Flocos!



Nação parece... Dividida!

Por um motivo... Banal!

Fake News, um arsenal.

Extrapolou qualquer... Medida!

“Sem noção...” Perdida!

Focada num... Moralismo!

Passos largos rumo... Abismo!

Agitada qual... Vespeiro!

Nas ruas grandes Piseiro...

Está em voga... Cinismo!



Construir um novo amanhã...

Belo desafio... Diário!

Da paz... Destinatário!

Quando sai do seu... Divã!

Poeta, palavras... Tecelã!

Ao registrar... Trajetória!

Destila em versos... Memória!

Semeia a melhor semente.

Torna o mundo... Diferente!

Assim constrói... História!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 30/10/2018