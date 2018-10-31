Post Importado Sem Título

Valdemir Gomes
Construir algo diferente...
Diante de tanta mazela.
O egoísmo por... Tabela!
Está matando a semente.
Discursos... Incoerentes!
Retira da lida... Brilho!
A vida sai dos trilhos...
O povo fica... Perdido!
Pelo ódio corroído...
Pai... Ignora filhos!
Quando o amor... Espana!
Lógica perde... Sentido!
Chega ao fim o colorido...
Torna insalubre a cabana.
Família esquece... Choupana!
Perde a rima a canção.
Corpo, alma, coração...
Infelizmente... Fragmentados!
Temos mundo derrotado...
Pelo estigma... Ambição!
Um mundo mais humano.
É necessário... Construir!
A insanidade destruir...
Descartar o ser... Tirano!
Entregar a Cristo, planos...
Do amor... Felicidade!
Pois, vaidade de vaidade...
Não edifica seu projeto.
Lembre-se... Grande Arquiteto!
Transforma... Realidade!
Os ânimos estão exaltados...
Diante de tanta... Arrogância!
O mal exala fragrância...
Calúnias têm... Postados!
Fiéis sendo cooptados...
De forma vil... Criminosa!
Perde perfume a rosa...
Desrespeitam... Cristo!
De arrogância um misto...
Atitude ingênua... Perniciosa!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 31/10/2018
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