Post Importado Sem Título



Construir algo diferente...

Diante de tanta mazela.

O egoísmo por... Tabela!

Está matando a semente.

Discursos... Incoerentes!

Retira da lida... Brilho!

A vida sai dos trilhos...

O povo fica... Perdido!

Pelo ódio corroído...

Pai... Ignora filhos!



Quando o amor... Espana!

Lógica perde... Sentido!

Chega ao fim o colorido...

Torna insalubre a cabana.

Família esquece... Choupana!

Perde a rima a canção.

Corpo, alma, coração...

Infelizmente... Fragmentados!

Temos mundo derrotado...

Pelo estigma... Ambição!



Um mundo mais humano.

É necessário... Construir!

A insanidade destruir...

Descartar o ser... Tirano!

Entregar a Cristo, planos...

Do amor... Felicidade!

Pois, vaidade de vaidade...

Não edifica seu projeto.

Lembre-se... Grande Arquiteto!

Transforma... Realidade!



Os ânimos estão exaltados...

Diante de tanta... Arrogância!

O mal exala fragrância...

Calúnias têm... Postados!

Fiéis sendo cooptados...

De forma vil... Criminosa!

Perde perfume a rosa...

Desrespeitam... Cristo!

De arrogância um misto...

Atitude ingênua... Perniciosa!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 31/10/2018