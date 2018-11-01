Valdemir Gomes
Primeiro de novembro.
Tempo de reflexão.
Lembranças... Recordação!
Belos momentos... Relembro!
Aquele querido membro...
Partiu para outro... Oriente!
Deixou ótimas sementes...
Continua sendo... Cultivada!
Seguimos a caminhada...
Cristo força... Onipotente!
Aqui... “Somos passageiros!”
Esta... Pura verdade!
Diante da adversidade...
Seguimos firme... Roteiro!
Qual a luz do... “Candeeiro!”
Todos seguem... Rituais!
Não importa somos... Iguais!
Seja qual... Crença religião!
À busca da perfeição...
Como perenes... Mortais!
Por acreditar nessa premissa...
Evito disseminar... Veneno!
Distribuo amor... Pleno!
Abomino a tal... Cobiça!
Sei que inveja, preguiça...
Contamina o ambiente.
Alimente a vertente...
De à vida... Sentido!
Ignore delongas... Alaridos!
Faça algo... Diferente!
Elimine o profano... Rude!
Reescreva nova... História!
Pois, atitude inglória...
Vira taipa de... Açude!
Não é fim o ataúde...
“Isto é fato...” Verdadeiro!
Como simples... “Passageiro!”
Qualifique a bagagem...
Alcançar a outra... Margem!
Cristo... Grande timoneiro!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 01/11/2018
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