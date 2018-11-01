Primeiro de novembro.

Tempo de reflexão.

Lembranças... Recordação!

Belos momentos... Relembro!

Aquele querido membro...

Partiu para outro... Oriente!

Deixou ótimas sementes...

Continua sendo... Cultivada!

Seguimos a caminhada...

Cristo força... Onipotente!



Aqui... “Somos passageiros!”

Esta... Pura verdade!

Diante da adversidade...

Seguimos firme... Roteiro!

Qual a luz do... “Candeeiro!”

Todos seguem... Rituais!

Não importa somos... Iguais!

Seja qual... Crença religião!

À busca da perfeição...

Como perenes... Mortais!



Por acreditar nessa premissa...

Evito disseminar... Veneno!

Distribuo amor... Pleno!

Abomino a tal... Cobiça!

Sei que inveja, preguiça...

Contamina o ambiente.

Alimente a vertente...

De à vida... Sentido!

Ignore delongas... Alaridos!

Faça algo... Diferente!



Elimine o profano... Rude!

Reescreva nova... História!

Pois, atitude inglória...

Vira taipa de... Açude!

Não é fim o ataúde...

“Isto é fato...” Verdadeiro!

Como simples... “Passageiro!”

Qualifique a bagagem...

Alcançar a outra... Margem!

Cristo... Grande timoneiro!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 01/11/2018