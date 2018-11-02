Visita pra lá de especial.

Cercada de grande mistério.

Refiro-me ao cemitério...

Cumprir o... “Devocional!”

Exalta o espiritual...

Lembrar o ente querido.

Afloram melhores... Sentidos!

Qual uma ingênua criança.

Reafirmo fé... Esperança!

Não... Celeuma alaridos!



A foto junto à... Lápide!

O sorriso quase... Apagado!

Faz viajar ao passado...

Na mente um... Slide!

Pequenos... Factoides!

Fusão presente... Aguçado!

Coração bate... Apressado!

A dor refuta o peito.

Descansa no último leito...

Qual um papel... Amassado!



Momento de reflexão...

Viagem a outro... Oriente!

Na alma surge... Torrente!

Cristo faz... Conexão!

Segue... Interconexão!

Acende... Vínculos familiares!

Chega a ruir... Pilares!

Diante do exposto.

Lágrimas escorrem no rosto.

Todos os túmulos... Similares!



Essa verdade... Absoluta!

Estremece corpo... Alma!

Ambiente exala... Calma!

Amor como... Catapulta!

Num repente há... Permuta!

Todo espaço... Vazio!

Chega a causar... Arrepio!

O profano... Desaparece!

Entre velas e preces...

Acende imagem... Presépio!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/11/2018