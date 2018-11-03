

Discussão acalorada...

Tem provocado... Fissura!

Uma questão de postura.

A forma como... Abordada!

Pessoas... Desesperadas!

Diante de tantas mentiras.

Chamam de... Caipiras!

Vejo o maior... Cinismo!

Exaltar... Patriotismos!

Segurança, não... Inspira!



O fato está... Consumado!

Digamos não há retorno.

Qual um bolo, massa forno...

Tudo... “Pronto acabado!”

Quanto ao... “Leite derramado!”

A vaca... “Foi pro brejo!”

Não adianta... Bocejo!

Agora, não tem... Jeito!

Por puro... Preconceito!

Falta doçura... Traquejo!



Mas... Era previsto!

Povo adora... “Pururuca!”

Bela armação... Arapuca!

De ignorância... Misto!

Falsa gestação... Cisto!

Montaram um... Vendaval!

Boiada, gado... Curral!

Agora aguenta... Vespeiro!

Tomou de assalto... Grileiro!

Eta, Brasil... Surreal!



A nossa brasilidade...

Permanece... Latente!

Esperança é a semente...

Que move a sociedade.

Diante da... Adversidade!

Sacudiremos... Poeira!

Pois, superar barreira...

Faz parte do desafio.

A outra margem do rio...

No horizonte... Clareira!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 03/11/2018