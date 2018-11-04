Valdemir Gomes
Um exímio dirigente...
Não basta competência.
Tem que ter... Experiência!
Tolerante... Inteligente!
A regra dente por dente...
Não aglutina aliados.
Do comandante ao soldado...
É importante respeito.
Nem tudo... A seu jeito!
Necessário ser... Moderado!
Atitudes descontroladas...
Não inspiram segurança.
Bravatas... Lambanças!
Levam ao rumo do nada.
Gritarias... Patacoadas!
Cheiram... Desrespeito, casuísmo!
Leva o... Ao abismo!
Não condiz com a verdade.
Vaidade de... Vaidade!
Não haja por... Fanatismo!
A sociedade precisa...
Governantes equilibrados.
Pois, votar em aloprados...
Transforma em tempestade... Brisa!
Suas bravatas... Deslizam!
Atitude de... Maluco!
Qual pucheiro... “Ossobuco!”
Que o silêncio... Arranha!
Extinto selvagem... Assanha!
Detesto jogo de... Truco!
O povo numa... Berlinda!
Bravatas pra todo lado.
O sistema... Dilacerado!
É crise que não... Finda!
Vai ficar pior ainda...
Poderes... Desrespeitados!
Questiona o resultado...
Quanto à segurança... Jaz!
Judiciário o que... Faz?
Tem embusteiro... Aloprado!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 04/11/2018
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