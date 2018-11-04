

Um exímio dirigente...

Não basta competência.

Tem que ter... Experiência!

Tolerante... Inteligente!

A regra dente por dente...

Não aglutina aliados.

Do comandante ao soldado...

É importante respeito.

Nem tudo... A seu jeito!

Necessário ser... Moderado!



Atitudes descontroladas...

Não inspiram segurança.

Bravatas... Lambanças!

Levam ao rumo do nada.

Gritarias... Patacoadas!

Cheiram... Desrespeito, casuísmo!

Leva o... Ao abismo!

Não condiz com a verdade.

Vaidade de... Vaidade!

Não haja por... Fanatismo!



A sociedade precisa...

Governantes equilibrados.

Pois, votar em aloprados...

Transforma em tempestade... Brisa!

Suas bravatas... Deslizam!

Atitude de... Maluco!

Qual pucheiro... “Ossobuco!”

Que o silêncio... Arranha!

Extinto selvagem... Assanha!

Detesto jogo de... Truco!



O povo numa... Berlinda!

Bravatas pra todo lado.

O sistema... Dilacerado!

É crise que não... Finda!

Vai ficar pior ainda...

Poderes... Desrespeitados!

Questiona o resultado...

Quanto à segurança... Jaz!

Judiciário o que... Faz?

Tem embusteiro... Aloprado!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 04/11/2018