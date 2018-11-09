Valdemir Gomes
Que o povo ordeiro merece...
Assistir tanta baboseira.
Estamos descendo a ladeira.
Isso... Muito entristece!
Vamos rezar uma prece...
Pedir... Grande Arquiteto!
Vença o melhor projeto...
Corte o mal pela... Raiz!
O povo quer ser... Feliz!
Voto... Veredito, decreto!
Os ânimos estão aguçados.
Questionam o gabarito.
Falam em ganhar... No grito!
Acho isso... Engraçado!
Estamos sendo... Ameaçados!
De forma inconsequente.
Respeitar o... Diferente!
É um ato de grandeza.
Binômio... Força, beleza!
Torna a vida... Transparente!
Caldeirão está fervendo...
Poderes... Desrespeitados!
O caos sendo... Explicitado!
Não vale o... Referendo?
Tem embusteiro dizendo...
Através de... Gravação!
Deselegante... Agressão!
Parece erro... Primário!
Afronta ao... Judiciário!
Rasga... Constituição!
É necessário... Cautela!
Muita calma... Tolerância!
Questão de respeito à infância...
Tempo de atravessar... Pinguela!
Precisa de segurança... Tutela!
Caminhamos rumo... Ermo!
Temos que seguir a termo...
Respeitar... Aceitar o resultado!
Visto... “Jogo é jogado!”
O País está... Enfermo!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/11/2018
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