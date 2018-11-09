Que o povo ordeiro merece...

Assistir tanta baboseira.

Estamos descendo a ladeira.

Isso... Muito entristece!

Vamos rezar uma prece...

Pedir... Grande Arquiteto!

Vença o melhor projeto...

Corte o mal pela... Raiz!

O povo quer ser... Feliz!

Voto... Veredito, decreto!



Os ânimos estão aguçados.

Questionam o gabarito.

Falam em ganhar... No grito!

Acho isso... Engraçado!

Estamos sendo... Ameaçados!

De forma inconsequente.

Respeitar o... Diferente!

É um ato de grandeza.

Binômio... Força, beleza!

Torna a vida... Transparente!



Caldeirão está fervendo...

Poderes... Desrespeitados!

O caos sendo... Explicitado!

Não vale o... Referendo?

Tem embusteiro dizendo...

Através de... Gravação!

Deselegante... Agressão!

Parece erro... Primário!

Afronta ao... Judiciário!

Rasga... Constituição!



É necessário... Cautela!

Muita calma... Tolerância!

Questão de respeito à infância...

Tempo de atravessar... Pinguela!

Precisa de segurança... Tutela!

Caminhamos rumo... Ermo!

Temos que seguir a termo...

Respeitar... Aceitar o resultado!

Visto... “Jogo é jogado!”

O País está... Enfermo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/11/2018