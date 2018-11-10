Veredito foi dado...

Agora... Ficar na torcida!

Que sejam tomadas medidas...

Conforme o que foi falado.

O projeto apresentado...

Retrate a realidade.

Equipe de qualidade...

Atenda nossos... Anseios!

Mostre a que... Veio!

Respeite a individualidade.



Diante desses quesitos...

Atue com lealdade.

Lisura... Honestidade!

Conforme o previsto.

Comportamentos vis... Revistos!

Em nome do progresso.

Chega de retrocesso.

Não, a lei da chibata.

Humildade calce... Alparcata!

O pouco que... Peço!



A sociedade agitada...

Tanto quanto sem... Rumo!

Bravatas como... Insumo!

Foram tantas... Patacoadas!

Chacotas até... “Presepadas!”

Desfile de... Mentiras!

Mandingas... “Pomba gira!”

Fizeram parte do pacote.

Arrogância foi o mote...

Show de políticos... Traíras!



Quiseram pagar pra... Ver!

Mas... O povo inteligente!

Fez renascer a semente.

Valorizando o... Ser!

De casa cumpriu... Dever!

Resgatou o lado... Humano!

Jaz embusteiro... Tirano!

Não é latrina a... Urna!

De volta à velha... Furna!

“Òh, coitado...” Pé de pano!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 10/11/2018