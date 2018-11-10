Valdemir Gomes
Veredito foi dado...
Agora... Ficar na torcida!
Que sejam tomadas medidas...
Conforme o que foi falado.
O projeto apresentado...
Retrate a realidade.
Equipe de qualidade...
Atenda nossos... Anseios!
Mostre a que... Veio!
Respeite a individualidade.
Diante desses quesitos...
Atue com lealdade.
Lisura... Honestidade!
Conforme o previsto.
Comportamentos vis... Revistos!
Em nome do progresso.
Chega de retrocesso.
Não, a lei da chibata.
Humildade calce... Alparcata!
O pouco que... Peço!
A sociedade agitada...
Tanto quanto sem... Rumo!
Bravatas como... Insumo!
Foram tantas... Patacoadas!
Chacotas até... “Presepadas!”
Desfile de... Mentiras!
Mandingas... “Pomba gira!”
Fizeram parte do pacote.
Arrogância foi o mote...
Show de políticos... Traíras!
Quiseram pagar pra... Ver!
Mas... O povo inteligente!
Fez renascer a semente.
Valorizando o... Ser!
De casa cumpriu... Dever!
Resgatou o lado... Humano!
Jaz embusteiro... Tirano!
Não é latrina a... Urna!
De volta à velha... Furna!
“Òh, coitado...” Pé de pano!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 10/11/2018
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