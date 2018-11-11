

Empolgação continua...

O povo está em êxtase!

Sonhando com nova... Fase!

Parece no mundo da... Lua!

Empolgados invadem... Ruas!

Tomara não seja... Lambança!

A chama da... Esperança!

Permaneça... Acesa!

Nunca falte pão à mesa...

Nem sorriso de criança.



Bradaram aos... Ventos!

Agora temos um... “Mito!”

Esperam outro... Veredito!

Eufóricos todos... Sedentos!

Proposta porte... Armamentos!

Como... Estribilho da canção!

Propiciou grande... Empolgação!

Exaltação do... Bélico!

Agradou aos... Evangélicos!

Hipnotizou a... Nação!



Também estou na torcida.

Espero que dê... Certo!

Como brasileiro... Flerto!

Aguardo a melhor... Saída!

Onde o gestor decida...

Encontre o melhor caminho.

Transforme água... Vinho!

São meus sinceros... Desejos!

Da vida, num sacolejo...

Elimine os... Espinhos!



Igualdade... Liberdade!

Não, palavras de efeito.

Para todos... Haja leito!

Respeito à... Diversidade!

Oxalá... Fraternidade!

Esteja presente no ritual.

Onde tratamento... Igual!

Faça parte da... Rotina!

O amor dispare... Bina!

Desse País... Colossal!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 12/11/2018