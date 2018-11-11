

País diferente surge...

Assim decidiu o povo.

Toda escolha... Louvo!

Realmente o tempo... Urge!

No novo... Ressurge!

Em voga... Outro projeto!

Peço... Grande Arquiteto!

Não falte amor... Tolerância!

Em respeito à infância...

Inexiste... Desafeto!



Reunificar a Nação...

Será primeira tarefa.

Na real chega de... Blefa!

Agora grande... Missão!

Propondo soma... Adição!

Em nome do... Futuro!

Romper barreiras, muros...

Renovar nosso... Celeiro!

Povo humilde... Ordeiro!

Que se dane os... Perjuros!



Acredito... Nova ordem!

Sol brilha no horizonte...

O amor seja... Ponte!

A paz temas... Abordem!

Que os gestores... Acordem!

Respeite o eleitorado...

A disputa é... Passado!

Vida... Segue avante!

Ser humilde... Tolerante!

Não importa seu... Lado!



Uma nova sociedade...

Prenuncia no horizonte.

Momento de construir pontes...

Acabou disputa... Rivalidade!

Sob a... Da verdade!

O grande guia... Jesus!

Traga sapiência... Luz!

Aos novos... Gestores!

Sejam todos... Indutores!

Abandone de vez... Arcabuz!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 11/11/2018