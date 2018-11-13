

Caminhos tortuosos...

Leva-nos a uma reflexão.

Necessário refazer... Conexão!

Entre casos... Escabrosos!

Conceitos vis... Pecaminosos!

Remetem à... Insanidade!

Tem que haver... Cumplicidade!

Para encontrar caminhos.

Construir um novo... Ninho!

Amor é... Reciprocidade!



Respeitar o semelhante...

É um belo... Desafio!

Chega a dá... Calafrio!

Atitudes... Petulantes!

Nada mais importante...

Que um abraço... Amigo!

Faz do coração... Abrigo!

Coloca vida nos trilhos.

Olhar reflete o brilho...

Elimina qualquer... Perigo!



Os ânimos... Exaltados!

Momento de... Hipnose!

Parece até overdose...

Está sobrando... Aloprados!

Por religiosos... Cooptados!

A roda gira ao... Contrário!

Gestor é... Serventuário!

Com certeza... Um fato!

Ao agirem como... Ratos!

Mundo grande... Serpentário!



“Tenho... De ser honesto!”

Diria... Rui Barbosa!

Mesmo em versos... Prosa!

Registro meu protesto.

Na verdade... Detesto!

Ser... “Boi de piranha!”

O sexto sentido... “Assanha!”

Diante de tanto... Conchavo!

Ser tratado... Escarvo!

Negociatas... Entranhas!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 14/11/2018