Descrever a sociedade...

Diante de um mundo moderno.

Talvez... Pense que é eterno!

Apega-se em banalidades.

Preserva orgulho... Vaidade!

Até age de... Intolerante!

Desrespeita o semelhante.

Por simples coisas... Banais!

Utiliza-se de meios... Canais!

Atitude vil... Destoante!



No ambiente... Capitalista!

Prevalece a arrogância.

Maltrata o futuro... Infância!

De maldade... Uma lista!

Prepotente legalista...

Despreza velhas... Amizades!

Coloca viés dificuldades...

Abre crateras... Abismos!

Enaltece... Casuísmo!

Celeuma... Desonestidades!



O mundo está insalubre...

Humano... Decadente!

Do mal cultiva... Semente!

Ao invés de tornar salubre...

Na penumbra... Lucubre!

Continua semear maldades.

Dissemina... Banalidades!

Insano... “Bate no peito!”

Um mundo... Justo, perfeito!

Suprir do... Necessidades!



Alguns acham... Utopia!

Agir como simples... Mortais!

Não valorizar os metais...

Bons exemplos... Copia!

Fazer o bem filantropia...

Aproxima-nos de... Cristo!

De felicidade um misto.

O amor... Benevolente!

Faz jorrar a vertente...

Portanto acredite... Nisto!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/11/2018