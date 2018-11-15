Valdemir Gomes
A vida segue avante...
Importante rever conceitos.
Você vale seus... Feitos!
Não basta ser... Elegante!
Saiba o mais... Importante!
Preparar o melhor terreno.
Ser decisivo sereno...
Inovar a cada momento.
Extirpar maus sentimentos.
Não se cura com... Veneno!
A sociedade espera...
Amor seja o... Selo!
Humano, não... Sinuelo!
Coração não é... Tapera!
Elimine de vez... Cratera!
Supere os... Obstáculos!
Com garra... Tentáculos!
Melhorar é possível.
Gaste energia... Combustível!
Comande o... Espetáculo!
No auditório da vida...
Sem aplausos da plateia.
Comande a... Epopeia!
Mostre caminhos... Saída!
Toda paixão incontida...
Renova sua imagem.
Cada poema... Mensagem!
Leva a uma... Reflexão!
Corpo, alma, coração...
Façam parte da... Bagagem!
Cada tiragem escrita...
Realça o repertório.
A mente... Laboratório!
Pedra bruta brita...
Vida sempre... Descrita!
De forma... Nua e crua!
Trago a realidade das ruas...
Transcrevo para o papel.
Transformo em versos... Cordel!
Da política as... Falcatruas!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/11/2018
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