

A vida segue avante...

Importante rever conceitos.

Você vale seus... Feitos!

Não basta ser... Elegante!

Saiba o mais... Importante!

Preparar o melhor terreno.

Ser decisivo sereno...

Inovar a cada momento.

Extirpar maus sentimentos.

Não se cura com... Veneno!



A sociedade espera...

Amor seja o... Selo!

Humano, não... Sinuelo!

Coração não é... Tapera!

Elimine de vez... Cratera!

Supere os... Obstáculos!

Com garra... Tentáculos!

Melhorar é possível.

Gaste energia... Combustível!

Comande o... Espetáculo!



No auditório da vida...

Sem aplausos da plateia.

Comande a... Epopeia!

Mostre caminhos... Saída!

Toda paixão incontida...

Renova sua imagem.

Cada poema... Mensagem!

Leva a uma... Reflexão!

Corpo, alma, coração...

Façam parte da... Bagagem!



Cada tiragem escrita...

Realça o repertório.

A mente... Laboratório!

Pedra bruta brita...

Vida sempre... Descrita!

De forma... Nua e crua!

Trago a realidade das ruas...

Transcrevo para o papel.

Transformo em versos... Cordel!

Da política as... Falcatruas!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/11/2018