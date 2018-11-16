Somos simples... “Passageiros!”

Esta a grande verdade.

Importante ter... Serenidade!

Escrever belo... Roteiro!

Qual a luz do candeeiro...

Um vento brando... Apaga!

Prepare sua... Vaga!

Junto ao... Grande Arquiteto!

Reveja seus... Projetos!

Pois, história, não... Paga!



Necessário rever... Conceitos!

Melhorar a convivência.

A nada leva... Prepotência!

Todo humano tem... Defeitos!

O amor melhor... Preceito!

Cautela... Sobriedade!

Respeito à diversidade...

Deve ser... Pré-requisito!

Só truco ganha no... Grito!

Está... A pura verdade!



No crepúsculo da vida...

Prepare para... Viagem!

Reorganize a bagagem...

Chega hora da... Partida!

Ponto final da corrida...

Terá prestação de... Contas!

Sua mala está... Pronta?

Esta pergunta... Assusta!

Sua postura foi... Justa?

Humano não, mosca... Tonta!



Amigos da minha geração...

Estão mudando de... Oriente!

Deixaram rastro... Sementes!

Cumpriram... Bela missão!

Cada dia... Nova lição!

Somos eternos... “Aprendizes!”

Aprofundar as raízes...

Um belo... Instigante desafio!

A outra margem do... Rio!

Cristo... Perdoe os deslizes!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 17/11/2018