Penúltimo mês do ano...

O governo de transição.

Pegando... Informação!

Para elaborar o plano...

Nem previsão... Cigano!

Desvenda seus... Segredos!

Tem eleitor com medo...

Das reformas anunciadas.

Estavam todas... Guardadas!

Porte de armas... Torpedo!



Qual pé de... Cobra!

Passa despercebido...

Se existe... Escondido!

Foi bela... Manobra!

Sem conhecer... Obra!

Outorgaram... Procuração!

Passada a eleição...

Impossível... Reparo!

Pagarão... Caro!

Voto da... Emoção!



As reformas... Secretas!

Previdência... Trabalho!

Coringas do baralho...

Coloca o seu na... Reta?

Pepino, salada... Oferta!

Gostou da bela... Prosa?

Agora... “Relaxa goza!”

Segundo disse... “Marta!”

Ajeita a mala... Parta!

Bagagem água... “Gasosa!”



Olho no... Retrovisor!

Vejo o que... Aconteceu!

A maioria... Venceu!

Mola... Mestra propulsor!

É agora... Professor!

Por quê... Inseguro?

Falar o que ao... Futuro?

Esqueceu que... Proletário!

Defendeu o empresário...

Que atitude... Perjuro!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/11/2018