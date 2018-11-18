Estamos...

Vivendo uma nova era...

O povo... Teleguiado!

Tem um bando de aloprado...

Que vestido de... Pantera!

Faz do povo... Megera!

Exala interesse... Estranho!

Transforma gente... Rebanho!

De maldade exala um misto.

Usa ensinamentos... Cristo!

Pensando no próprio... Ganho!



Em todos os quadrantes...

Aparecem tais elementos.

Consegue impor seu... Intento!

Situação extrema... Preocupante!

Diria vil repugnante...

Consegue impor seu... Pleito!

Sem cerimônia... Respeito!

Explora bem o sistema.

Os bastidores... Esquema!

No popular... “É desse jeito!”



Sem conceito de valores...

Uma simples... Constatação!

Vai vendendo a prestação...

Através dos... Provedores!

Usa como interlocutores...

Até sermões de... Igreja!

A Bíblia como... Cereja!

Enfeita seu belo... Bolo!

Convence mente faz... Rolo!

Condiciona ingênua... Pobreza!



Como pode a sociedade...

Acreditar nesse... Engodo!

Velho lamaçal tem... Lodo!

Descrevo com sinceridade...

Desinformação... Mediocridade!

Imprensa... Show de cinismo!

Passos largos rumo... Abismo!

Escraviza condiciona o pobre.

Talvez, amanhã não... Sobre!

Na verdade... Casuísmo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/11/2018