

Apenas o fuso horário...

O povo está perdido.

Que projeto foi... Sugerido?

Eu... “Avisei otário!”

Não vale implorar... Vigário!

Caminhamos rumo ao abismo.

Simplesmente... Falso moralismo!

No popular um... Engodo!

Voto recebeu... A rodo!

Um festival de... Cinismo!



O resultado... Inquestionável!

Quanto aos meios... Vergonha!

Quem com um novo País... Sonha!

Terá momento... Instável!

Situação... Inaceitável!

Quando mistura... Política!

Com postura... Jurídica!

A vida muda roteiro.

Falcatruas exalam... Cheiros!

Inverte a rota... Complica!



Assisto... Nos bastidores!

Nas ruas... Foguetórios!

Surge o contraditório...

Projetos... Inovadores!

Na escolha de assessores...

O jogo é... Revelado!

Quando justiça tem lado...

Causas produzem... Efeitos!

Desmoralizam... Conceitos!

Veja... 001, “cem virado!”



Diante desta verdade...

Tire suas... Conclusões!

Têm algumas decisões...

Revelam a realidade.

Aparece... Iniquidade!

A teoria... Afronta!

Todo conceito... Desmonta!

Interesse de fio... “A pavio!”

A outra margem do rio...

Pergunto: quem paga a conta?

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/11/2018