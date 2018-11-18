Valdemir Gomes
Apenas o fuso horário...
O povo está perdido.
Que projeto foi... Sugerido?
Eu... “Avisei otário!”
Não vale implorar... Vigário!
Caminhamos rumo ao abismo.
Simplesmente... Falso moralismo!
No popular um... Engodo!
Voto recebeu... A rodo!
Um festival de... Cinismo!
O resultado... Inquestionável!
Quanto aos meios... Vergonha!
Quem com um novo País... Sonha!
Terá momento... Instável!
Situação... Inaceitável!
Quando mistura... Política!
Com postura... Jurídica!
A vida muda roteiro.
Falcatruas exalam... Cheiros!
Inverte a rota... Complica!
Assisto... Nos bastidores!
Nas ruas... Foguetórios!
Surge o contraditório...
Projetos... Inovadores!
Na escolha de assessores...
O jogo é... Revelado!
Quando justiça tem lado...
Causas produzem... Efeitos!
Desmoralizam... Conceitos!
Veja... 001, “cem virado!”
Diante desta verdade...
Tire suas... Conclusões!
Têm algumas decisões...
Revelam a realidade.
Aparece... Iniquidade!
A teoria... Afronta!
Todo conceito... Desmonta!
Interesse de fio... “A pavio!”
A outra margem do rio...
Pergunto: quem paga a conta?
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/11/2018
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