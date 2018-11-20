

Exímio poeta, amigo...

Abordou espinhoso tema.

Descreveu rio... Poema!

Alertou sobre o perigo.

Amazônia... Escudo, abrigo!

Da maior nascente da vida.

Do mundo... Grande saída!

Mais que isso... Solução!

Preservar é condição...

Destruir... Humanidade perdida!



Registrou de forma inteligente.

Sobre a... Sustentabilidade!

Com cautela... Habilidade!

Conhecimento... Coerente!

Floresta... Fonte, semente!

De inestimáveis valores...

Identificou rios... Voadores!

Que não podem ser contidos!

Nem cercados... Detidos!

Como dizimar seus... Predadores?



Uma ideia... “Sábia do Criador!”

Não pode ser... Modificada!

A todo custo... Preservada!

Da vida... Pulmão, motor!

Obra divina... Vapor!

Bomba d’água, chuva... Gotícula!

De forma sutil... Arborícola!

Muitas espécies... Abriga!

Do mundo argamassa... Liga!

Destruir... Insensatez, ridícula!



Seu caule caminho... Veias!

Conduz água... Vaporiza!

De maneira... Frenética desliza!

Em seu útero... Esperneia!

Desprende contorna... Sereia!

Viaja pela... Atmosfera!

Condimento, nuvem, tempera...

Chuva, semente... Torrente, rio!

Sua destruição causa... Arrepio!

O planeta vira... Tapera!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 20/11/2018