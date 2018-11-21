Palavra em voga... Reforma!

Proposta como saída.

Não pode ser... Esquecida!

Mesmo atropelando... Norma!

Conchavos nos bastidores... Forma!

Não tem... “Choro nem clemência!”

Uma questão de... Urgência!

Renova seu formato...

Deixa de fora os... Ratos!

Tenha... “Santa paciência!”



É necessário... Votar!

Brada novo... Dirigente!

Deve colocar... “Urgente!”

Novas regras... Adotar!

Para um novo... Brotar!

Mexe cartas qual... Baralho!

Escolhe... “Direitos ou trabalho!”

Fala sem dó nem piedade.

Como se fosse... “Verdade!”

Da fogueira sobra... Borralho!



A situação está posta.

Não existe outro... Caminho!

Ao trabalhador... Espinho!

Como empregador... Gosta!

Governo aprova proposta...

Destrava a... Economia!

Vira mão única à via.

Patronato pede... Arrego!

O governante... “Pelego!”

Respondo... “Eu já sabia!”



Com discurso... Eloquente!

Pregando... “Patriotismo!”

Em voga... “Falso moralismo!”

Abateu seu... Concorrente!

Outro poder... Conivente!

Agindo de forma rasteira...

Destruiu foi... Britadeira!

Grande correligionário...

Publicou... Fez comentário!

Desgraça pouca... “Besteira!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 21/11/2018