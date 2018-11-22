Bela manhã de novembro.

Os primeiros raios de sol.

Qual a beleza do atol...

Na retina do passado... Lembro!

Da família... Primeiro membro!

Nascia uma linda princesa.

Diante do presente, certeza...

Grande Arquiteto... Existe!

Amor resplandece... Persiste!

Seu sorriso... Que beleza!



Falar sobre o presente...

Daria uma enciclopédia.

A vida... Bela comédia!

Filho fruto... Semente!

Transforma o ambiente...

Dá à existência... Sentido!

Deixa o céu colorido...

Viver... Vale a pena!

Impossível medir... Trena!

Talvez um olhar... Contido!



Alguns novembros... Passaram!

Aquele sorriso... Cresceu!

O amor... Resplandeceu!

Com os anos... Fixaram!

Os problemas... Necrosaram!

Felicidade, grande... Tema!

Não cabe neste... Poema!

O carinho de um filho...

Estrela, fonte, luz... Brilho!

Supera qualquer... Dilema!



Eu no crepúsculo da vida...

Pele flácida... Enrugada!

Voz rouca... Embargada!

Recordo a criança... Atrevida!

Pela ousadia, movida...

Marcava seu... Território!

Sem plateia... Auditório!

Aquele sutil... Abraço!

Meu coração... Espaço!

Guardo seu vasto... Repertório!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/11/2018.