Ao Grande Arquiteto.

Calma paz, sabedoria.

Para em meio à correria...

Por em prática seu projeto.

Amor como... Objeto!

Indulto... Felicidade!

Com respeito à liberdade...

Aceitar o... Diferente!

Disseminar a semente...

Uma nova... Sociedade!



Tornar o mundo humano...

É um desafio... Diário!

Do próximo... Serventuário!

De Cristo realizar... Plano!

Extirpar o ser... Tirano!

Trilhar um novo caminho.

Ninguém é feliz... “Sozinho!”

“Isto é fato...” Consumado!

“O amar e ser amado...”

Escreva em... Pergaminho!



O mundo... Tecnológico!

Uma grande... Realidade!

Diante de a adversidade...

Respeito ao... Cronológico!

Sem viés... Ideológico!

Sempre o melhor roteiro.

Não vale ser... Bravateiro!

Impor o seu... Veredito!

Só truco vence... No grito!

O Brasil... “Dos brasileiros!”



Num mundo globalizado...

Não há limites... Fronteiras!

Superar essas barreiras...

Sempre atento... Atualizado!

Viver... Belo aprendizado!

Respeito ao contraditório...

Renovar o repertório.

Sem jamais perder... Rumo!

Sensatez como... Insumo!

Não jogar para... Auditório!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/11/2018