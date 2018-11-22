Valdemir Gomes
Ao Grande Arquiteto.
Calma paz, sabedoria.
Para em meio à correria...
Por em prática seu projeto.
Amor como... Objeto!
Indulto... Felicidade!
Com respeito à liberdade...
Aceitar o... Diferente!
Disseminar a semente...
Uma nova... Sociedade!
Tornar o mundo humano...
É um desafio... Diário!
Do próximo... Serventuário!
De Cristo realizar... Plano!
Extirpar o ser... Tirano!
Trilhar um novo caminho.
Ninguém é feliz... “Sozinho!”
“Isto é fato...” Consumado!
“O amar e ser amado...”
Escreva em... Pergaminho!
O mundo... Tecnológico!
Uma grande... Realidade!
Diante de a adversidade...
Respeito ao... Cronológico!
Sem viés... Ideológico!
Sempre o melhor roteiro.
Não vale ser... Bravateiro!
Impor o seu... Veredito!
Só truco vence... No grito!
O Brasil... “Dos brasileiros!”
Num mundo globalizado...
Não há limites... Fronteiras!
Superar essas barreiras...
Sempre atento... Atualizado!
Viver... Belo aprendizado!
Respeito ao contraditório...
Renovar o repertório.
Sem jamais perder... Rumo!
Sensatez como... Insumo!
Não jogar para... Auditório!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/11/2018
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