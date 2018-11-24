Descrever um... Sorriso!

Talvez, entender a alma.

Com sensatez... Calma!

Acreditar na... Do paraíso!

Amor como senha... Guizo!

Sair de o seu... Divã!

Construir um novo amanhã.

Sem orgulho... Vaidade!

Sob a luz da verdade...

Seja... Maior fã!



Ao raiar de um novo dia...

Aprecie a beleza da rosa.

Descreva em versos... Prosa!

Diria ousada... Paródia!

Observe a... Rebeldia!

Os olhos como... Cabala!

Seu brilho... Abre alas!

De felicidade um misto.

Aproxima-nos de... Cristo!

Melhores sonhos... Embala!



Dezembro se... Aproxima!

Confraternização... Presente!

A esperança... Latente!

Tempo de recolher... Esgrima!

A paz exala... Enzima!

Reflexo do homem... Belém!

E no embalo do trem...

Sela a... Num abraço!

Junção esquadro... Compasso!

Os anjos dizem... “Amém!”



Tempo de rever... Conceitos!

O que vale... Amizade!

Diante de a adversidade...

Importante manter... Respeito!

O humano... Seus feitos!

Sem arrogância... Manobra!

O que fica, as... Obras!

Abandone o cruel... Rude!

Não é fim... O ataúde!

Lembre-se: todo excesso... Sobra!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 24/11/2018