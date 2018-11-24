Valdemir Gomes
Descrever um... Sorriso!
Talvez, entender a alma.
Com sensatez... Calma!
Acreditar na... Do paraíso!
Amor como senha... Guizo!
Sair de o seu... Divã!
Construir um novo amanhã.
Sem orgulho... Vaidade!
Sob a luz da verdade...
Seja... Maior fã!
Ao raiar de um novo dia...
Aprecie a beleza da rosa.
Descreva em versos... Prosa!
Diria ousada... Paródia!
Observe a... Rebeldia!
Os olhos como... Cabala!
Seu brilho... Abre alas!
De felicidade um misto.
Aproxima-nos de... Cristo!
Melhores sonhos... Embala!
Dezembro se... Aproxima!
Confraternização... Presente!
A esperança... Latente!
Tempo de recolher... Esgrima!
A paz exala... Enzima!
Reflexo do homem... Belém!
E no embalo do trem...
Sela a... Num abraço!
Junção esquadro... Compasso!
Os anjos dizem... “Amém!”
Tempo de rever... Conceitos!
O que vale... Amizade!
Diante de a adversidade...
Importante manter... Respeito!
O humano... Seus feitos!
Sem arrogância... Manobra!
O que fica, as... Obras!
Abandone o cruel... Rude!
Não é fim... O ataúde!
Lembre-se: todo excesso... Sobra!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 24/11/2018
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