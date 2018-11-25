

Preciso acreditar.

Manter viva a esperança.

Apesar de tantas lambanças.

Os estragos... Delimitar!

Talvez, momento de meditar.

Para onde... “A sociedade?”

Pois, quanta insanidade...

Fico triste... Perplexo!

O principal vira... Anexo!

Excesso de... Bestialidade!



Impossível mudar a rota!

Não tem como ser revisto.

Pedir sapiência a... Cristo!

Insensatez ignorância... Brota!

Blindados... Compra frota!

À custa dos... Bravateiros!

Foi o maior... “Piseiro!”

Em nome da moralidade...

Quanta... Ingenuidade!

Religião... Como roteiro!



Aquele gesto indecente...

Incita à... Violência!

Não vale pedir... Clemência!

Desesperança... Crescente!

Inconsequência de “aborrecente...”

No popular... “Casuísmo!”

Show de mentiras... Cinismo!

Aquela... “Coca é Fanta!”

Chorar... Pouco adianta!

Reveja seu... “Patriotismo!”



Colocar... Verde Amarelo!

Nem sempre é... Solução!

Vê se aprende a lição...

Antes de bater... “Martelo!”

Futuro virou... “Farelo!”

Entrou em... “Barco furado!”

Estava tudo... Acertado!

Agora está... Satisfeito?

O cidadão está... Eleito!

Não vale buscar... Culpado!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/11/2018