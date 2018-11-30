

Flexibilizam as regras...

Para atender interesses.

O esperto... Requeresse!

Abrindo assim, caminho.

Acomodam-se no... Ninho!

Quanto ao povo que... Dane!

Eleitor não se engane...

Vivemos a era... “Tinha!”

Brasa nas suas... “Sardinhas!”

Tá ardendo... Sopre abane!



Diante desses acordos...

Todos são beneficiados.

Nos bastidores... Acertados!

Tudo na medida... Bordo!

No popular... “Tomou gordo!”

Assim... “Descaminha a sociedade!”

O que fica na verdade...

Simplesmente... Falcatruas!

Temos que gritar nas ruas...

Basta de... Mediocridade!



Tenho... “De ser honesto!”

Disse... Rui Barbosa!

Cantado em versos... Prosa!

Registro meu... Protesto!

Esse “Jeitinho...” Detesto!

A vida perde... Sentido!

Chega doer aos ouvidos...

Acordos de bastidores.

Nessa inversão de valores...

O respeito é... Rompido!



Regras pra ser... “Burlada!”

Esse... “O velho ditado!”

Senadores deputados...

Adoram fazer... Salada!

Sobremesa... Marmelada!

Assim segue o... Cardápio!

Um bando de... Escolápio!

Ilicitude cria... Raiz!

O povo vira... Perdiz!

Representantes... Larápios!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 30/11/2018