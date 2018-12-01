

Preciso provar nada.

Pois, sei que o ataúde...

Profano incrédulo... Rude!

É nossa última morada.

De forma... Equivocada!

Alguns... Batem o martelo!

Ao Grande Arquiteto... Apelo!

Esclarece esse... Povo!

Primeiro... Galinha, ovo!

Outro mundo... Belo!



Existem... Outras vidas!

“Isto é fato...” Consumado!

Conhecer... Outro lado!

Nesta breve... Despedida!

Ruptura, outra... Saída!

Cristo deixou... Escrito!

Quanto ao seu... Veredito!

Está grafado... Parábola!

Combate a esses rábulas...

Perfeito tal... Gabarito!



Alguns... Questionamentos!

Despertam... Sexto sentido!

Ouçam... “Quem tiver ouvidos!”

Está no... “Testamento!”

Viva... “Cada momento!”

De forma lícita... Edificante!

Faça bem ao semelhante...

Sem pensar em recompensa.

Arquive em sua... Dispensa!

Pois, amar é... Importante!



Aqui... “Somos passageiros!”

Esta... “Pura verdade!”

Vaidade de... “Vaidade!”

Esvazia... Bagageiro!

O amigo, travesseiro...

Ao sono... Conforto!

Não vale, depois... Morto!

Receber falsa... Homenagem!

Pois, a última viagem...

Não conserta feito... Torto!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 01/12/2018