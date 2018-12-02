Valdemir Gomes
Começaram a pedilança.
Exploração sentimental.
Sempre o mesmo ritual.
Acho isso, uma... Lambança!
Usam inocentes crianças...
Uma grande apelação.
Provoca grande comoção.
Os poderes constituídos.
Cidadão sendo agredido...
“Faça a sua... Doação!”
No rádio e televisão...
Esse insistente... Apelo!
De arrepiar... “Cabelo!”
Com requinte... Precisão!
Belos atores... Sorrisão!
Um discurso convincente.
Embriaga qual... Aguardente!
Estremece a estrutura...
Luciano... “Loucura, loucura!”
Essa proposta... Indecente!
Entra ano... Sai ano!
Sempre a mesma... “Ladainha!”
Adote uma “cartinha...”
Eta bando de... “Cigano!”
Esse insistente... Tirano!
Abalam as estruturas.
“Você é remédio... Cura!”
Uma verdadeira afronta.
Aquele olhar desmonta...
Até quem está na... “Pendura!”
Recursos para esta finalidade...
São gastos com... Propaganda!
Coloca em forma... Banda!
Uma afronta à dignidade.
Desvia verbas... Finalidade!
Comoção, revolta, um... Misto!
Desvirtuam mandamentos... Cristo!
Tudo vira... Mercantilismo!
Com requintes de... Cinismo!
Sacanagem... Não resisto!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/12/2018
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