

Começaram a pedilança.

Exploração sentimental.

Sempre o mesmo ritual.

Acho isso, uma... Lambança!

Usam inocentes crianças...

Uma grande apelação.

Provoca grande comoção.

Os poderes constituídos.

Cidadão sendo agredido...

“Faça a sua... Doação!”



No rádio e televisão...

Esse insistente... Apelo!

De arrepiar... “Cabelo!”

Com requinte... Precisão!

Belos atores... Sorrisão!

Um discurso convincente.

Embriaga qual... Aguardente!

Estremece a estrutura...

Luciano... “Loucura, loucura!”

Essa proposta... Indecente!



Entra ano... Sai ano!

Sempre a mesma... “Ladainha!”

Adote uma “cartinha...”

Eta bando de... “Cigano!”

Esse insistente... Tirano!

Abalam as estruturas.

“Você é remédio... Cura!”

Uma verdadeira afronta.

Aquele olhar desmonta...

Até quem está na... “Pendura!”



Recursos para esta finalidade...

São gastos com... Propaganda!

Coloca em forma... Banda!

Uma afronta à dignidade.

Desvia verbas... Finalidade!

Comoção, revolta, um... Misto!

Desvirtuam mandamentos... Cristo!

Tudo vira... Mercantilismo!

Com requintes de... Cinismo!

Sacanagem... Não resisto!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/12/2018