Muita inspiração... Divina!

Para descrever o belo...

Sempre humilde... Singelo!

Como a luz da lamparina.

Atitude que... Determina!

O caminho a percorrer.

Deixe sempre seu parecer...

Ajude ao... Será feliz!

Não impor a outro, o diz...

Tenha o melhor a... Oferecer!



Aqui se faz... “Aqui se paga!”

Este... “Um velho ditado!”

Tudo pode ser mudado...

Quando sua mão... Afaga!

Toda tristeza... Apaga!

Atitude... Agrada a Cristo!

De felicidade... Misto!

O sorriso da... Criança!

Alvorece a esperança...

Mundo diferente... Isto!



O desabrochar da flor...

É um belo momento.

Símbolo de... Renascimento!

À existência... Valor!

Alma aquecida... Calor!

Grande Arquiteto... Centelha!

Pólen, alimento, vida... Abelha!

Inspiração de... Poeta!

Mistura que se... Completa!

Perfeição reflete... Espelha!



Sendo... Justo, perfeito!

Abomino profano... Rude!

Acredito, além... Ataúde!

Uma questão de... Conceito!

Superar meus defeitos...

Exige esforço... Diário!

Ao Cristo, apresento prontuário...

Minha bagagem... Pronta!

Irei... Prestar contas!

Do Pai sou... Signatário!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 03/12/2018