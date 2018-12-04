Novo amanhecer...

Agradeço ao Grande Arquiteto.

Prossigo o seu... Projeto!

Nada, me faz... Esmorecer!

Faço a coisa... Acontecer!

Conforme o planejado.

Como sentinela... Soldado!

Estou sempre de prontidão.

Corpo, alma, coração...

Tempo todo... Sintonizado!



Diante desta premissa...

Jamais irei... Vacilar!

Posso no percurso... Oscilar!

O sucesso uma... Cobiça!

Para tal faço... Derriça!

Sigo firme no... “Batente!”

Pois, caminhos convergentes...

Grande meta... Conquista!

Traço... Melhor pista!

Semeio a... Semente!



Quando encerra o dia...

Oba, missão... Cumprida!

Volto aos braços... Querida!

Qual maré... Maresia!

Juntos na... Abadia!

Ao seu lado... Paraíso!

O valor de um sorriso...

Impossível... Mensurar!

Nada pode... Censurar!

Perfeição tem... Selo ISO!



Como obreiro... Cristo!

Sigo firme... Roteiro!

Da embarcação... Timoneiro!

Faço conforme... Previsto!

De felicidade um misto...

Palmilhando... Sucesso!

Quando às vezes... Tropeço!

Vem inspiração... Divina!

Respeito cada doutrina...

Há todos, melhores... Peço!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 04/12/2018