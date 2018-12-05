Valdemir Gomes
Estamos de passagem.
Verdade... Inquestionável!
Tente ser... Solícito amável!
Prepare-se para última viagem.
Organize com carinho a bagagem.
A vida é um... Instante!
Respeite seu semelhante.
Do amor abra a cancela.
Saiba... “A vida é bela!”
Melhor semente... Plante!
Diante de a... Dificuldade!
De Cristo siga... Ritual!
Acredite no seu... Potencial!
Trate o próximo com lealdade.
Preserve as... Amizades!
Evite fazer... Lambança!
Respeito seja... Constança!
Elimine da rosa... Espinho!
Construa novo... Caminho
Afinal, futuro... Avança!
Retorno à casa do... Pai!
Causa grande... Comoção!
Ainda sem... Condição!
Quando morre... Subtrai!
O sonho desmancha... Esvai!
O normal... Sai do prumo!
Saudade... Bagagem insumo!
Importante rever... Conceito!
Qual espada... Dilacera o peito!
Barco à deriva sem rumo!
O mundo tecnológico...
Rompe contato... Família!
Humano, objeto, mobília...
Essa postura dilacera o lógico.
Perdido no... Cronológico!
Esquecemos os ensinamentos.
Num repente... O momento!
Chega hora da... Partida!
Perplexo sem saída...
Remorso... Arrependimento!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/12/2018
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