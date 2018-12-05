

Estamos de passagem.

Verdade... Inquestionável!

Tente ser... Solícito amável!

Prepare-se para última viagem.

Organize com carinho a bagagem.

A vida é um... Instante!

Respeite seu semelhante.

Do amor abra a cancela.

Saiba... “A vida é bela!”

Melhor semente... Plante!



Diante de a... Dificuldade!

De Cristo siga... Ritual!

Acredite no seu... Potencial!

Trate o próximo com lealdade.

Preserve as... Amizades!

Evite fazer... Lambança!

Respeito seja... Constança!

Elimine da rosa... Espinho!

Construa novo... Caminho

Afinal, futuro... Avança!



Retorno à casa do... Pai!

Causa grande... Comoção!

Ainda sem... Condição!

Quando morre... Subtrai!

O sonho desmancha... Esvai!

O normal... Sai do prumo!

Saudade... Bagagem insumo!

Importante rever... Conceito!

Qual espada... Dilacera o peito!

Barco à deriva sem rumo!



O mundo tecnológico...

Rompe contato... Família!

Humano, objeto, mobília...

Essa postura dilacera o lógico.

Perdido no... Cronológico!

Esquecemos os ensinamentos.

Num repente... O momento!

Chega hora da... Partida!

Perplexo sem saída...

Remorso... Arrependimento!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/12/2018