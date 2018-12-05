Valdemir Gomes
Momento de agradecer...
As bênçãos... Recebidas!
Cristo mostrando saídas...
Faz a coisa... Acontecer!
Não permite... Padecer!
Sempre mostra... Caminhos!
Sem jamais sentir... Sozinho!
Sigo firme a caminhada.
Aceito qualquer... Parada!
Qual ave feliz, no ninho.
Apesar da turbulência...
Acredito num novo... Amanhã!
Fortaleço meu... Divã!
Tenho noção... Consciência!
Não basta... Competência!
Muita calma... “Sensatez!”
Espere chegar sua vez...
Se necessário... Mude roteiro!
Abasteça seu... Celeiro!
Seja amável... Cortez!
“Combater um bom combate...”
Necessário... Perseverante!
Devagar, vai... “Avante!”
No coração, amor... Engate!
É normal, cachorro... Late!
Não aceite ser... Massa!
Não... “Almoço de graça!”
“Isto é fato...” Consumado!
Quem aceita curral... Gado!
Invada ruas... Praça!
Defenda seu... Território!
Respeite quem... Diferente!
Plante a melhor semente.
Mesmo sem... Parlatório!
Dispense plateia, auditório.
Organize sua... Bagagem!
Aqui está... Passagem!
Acumule... Experiência!
Com calma, paciência...
Conquiste a outra... Margem!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 06/12/2018
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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