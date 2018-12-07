

Momento de reflexão...

Analisei o... Sistema!

Achei válido registrar... Poema!

Fazer uma... Bela conecção!

Corpo. Alma, coração...

Vibrar no mesmo... Compasso!

Entrelaçar num... Abraço!

Feito sob... Medida!

Procurar uma... Saída!

Refazer o velho... Laço!



Tentar enxergar... Além!

É um belo... Desafio!

Ocupar espaço vazio...

Entender o... Vai e vem!

No sacolejo do trem...

Traçar novos caminhos.

Escrever em... Pergaminho!

Deixar marcada a história.

Quanto... Derrota, vitória!

De a rosa entender... Espinho!



Um tanto quanto... Complexo!

Até mesmo... Complicado!

Sem jamais ficar pirado...

Pois, faz parte... Anexo!

Entender deixa... Perplexo!

Quanto vale um sorriso...

Do amor... Código, guizo!

Digamos gesto louvável.

O pecador... Vulnerável!

Em busca do... Paraíso!



Diante dessa... Premissa!

Tira venda... Vem à luz!

Sob o auspício... Jesus!

Nada de inveja... Cobiça!

Desvendar essa... Treliça!

Entender o emaranhado.

Sempre atento... Empenhado!

Deixando claro a que veio.

Sem celeuma ou... Rodeio!

Reveja o... Caminhado!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 07/12/2018