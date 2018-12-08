O mês de dezembro...

Mantendo a... Tradição!

Acho até... Contradição!

A sociedade... Explora!

Cada segmento... Adora!

Sente-se no direito...

Quanta falta de respeito.

Começa a... Pedilança!

Constrangimento... Lambança!

Sempre... “Desse jeito!”



Cartinha nos... Correios!

Assédio pra todo lado.

O mundo... Pendurado!

Um procedimento... Feio!

Atacam sem receio...

O sentido da bela data.

De maneira vil... Chata!

Com maior... Cinismo!

Tudo vira... Mercantilismo!

No popular haja... “Prata!”



Quanto ao aniversariante...

Nem sequer, uma oração.

Nada de... Moderação!

De forma... Deselegante!

Invasiva... Aliciante!

Desrespeito à liberdade...

Esquece a privacidade.

Tudo vira... Labirinto!

Adentra seu... Recinto!

Exalta a... Dificuldade!



Cada local, esquina...

Está posto um pedinte.

Com disparate... Acinte!

Seu vernáculo... Turbina!

Na cara passa... Vaselina!

Tenta emplacar... Repertório!

Por favor... “Um ajutório!”

Sem a menor... Cerimônia!

Desconhece... Parcimônia!

Não aceita... Contraditório!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 08/12/2018