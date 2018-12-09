Estamos...



Caminhando rumo ao abismo...

Tamanha a... Vaidade!

Está faltando... Civilidade!

Mas... Sobra o tal cinismo!

Ironia, vaidade... Casuísmo!

Compõem a nova sociedade.

Rumo à... Obscuridade!

Segue o povo... Consumo!

Egoísmo como... Insumo!

Sobrando... Mediocridade!



Ao se aproximar... Natal!

Parece fim dos horrores.

Surgem os aproveitadores...

Com chantagem... Surreal!

Adote... “Seja legal!”

Dissemine a... Semente!

Faça algo... “Diferente!”

Começa... “Frases de Apelo!”

É de arrepiar... Cabelo!

Ajude alguém... Carente!”



As cidades... Enfeitadas!

Belas luzes... Florescentes!

Vitrines... Lindos ambientes!

Com carinho... Ajeitadas!

Vendedoras... Capacitadas!

Pra elas... “Tiro o chapéu!”

Velhinhos... “Papai Noel!”

Seu objetivo... Alcança!

Atraem adultos... Crianças!

Merecem este... Cordel!



Como mero observador...

Descrevo esse... Momento!

Seja a paz, sentimento...

Não, mote de... Trovador!

Como exemplo... Criador!

Seus mandamentos... Insumo!

Referência, retidão... Prumo!

Natal... “Todos os dias!”

Saiamos de nossas abadias...

Não, simplesmente... Consumo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/12/2018