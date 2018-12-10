

Curvas do seu olhar...

Deslizei meus pensamentos.

Nossos melhores momentos...

Faz minh’alma... Abrolhar!

De pranto... Rosto molhar!

Porém, de felicidade.

Pois, mudou a realidade...

Morreu o homem... Perdiz!

Seu amor... Faz feliz!

Esta é... Pura verdade!



A cada amanhecer...

Ouço a queda do... Orvalho!

Como coringa... Baralho!

Sinto a vida... Florescer!

Como sol... O renascer!

Após noite de descanso...

Qual a água... Sou remanso!

Na ribanceira do... Rio!

Chega a dá... Calafrio!

Quando em seus braços... Lanço!



A vida é um... Repente!

Como um flash de... Luz!

Meu grande guia... Jesus!

Ilumina o... Ambiente!

Permite germinar... Semente!

Qual a nota da... Canção!

Corpo, alma, coração...

Numa mistura... Perfeita!

No final... “Tudo se ajeita!”

Vira estribilho... Refrão!



O desabrochar da... Rosa!

Alimento ao... Beija flor!

Seu néctar... Doce sabor!

Em seu bailar... Garbosa!

Forma sutil... Meticulosa!

Pólen fecunda... Ovário!

Jardim vira... Santuário!

Uma paixão... Incontida!

Assim... Multiplica vidas!

Colmeia, mel... Apiário!



Poema: Valdemir Gomes dos Santos 10/12/2018