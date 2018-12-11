

Janela garbosa do tempo...

Na passarela... Calendário!

Decretando rito sumário...

Percebi alguns... Contratempos!

Não entendi... Destempo!

Fiquei um tanto... Perdido!

Despertou sexto... “Sentido!”

Diante do imprevisto.

Pedi proteção a Cristo...

No momento... Aludido!



Um silêncio... Sepulcral!

Pairou sob o ambiente.

O nordestino... “Ôxente!”

Num discurso... Atemporal!

Atitude ranzinza... Visceral!

Deixou interlocutor... Pasmo!

Contrastou com o... Marasmo!

Este inusitado... Vernáculo!

Transformou em... Espetáculo!

Um momento... Sarcasmo!



Nesta fusão... Cultural!

Amenizou o tenso... Clima!

Como solvente... Enzima!

Destilou seu... Gutural!

Naquele conjetural...

Um instante... Memorável!

Fraterno, calmo, saudável...

Encaixou no... Contexto!

Sem celeuma... Pretexto!

Mas, dentro do... Ponderável!



Da discussão... “Nasce a luz!”

Uma verdade... “Absoluta!”

É salutar... “Toda disputa!”

Tira a máscara... Capuz!

Ao conhecimento... Induz!

No final... “Tudo certo!”

Não pense... “Céu é perto!”

Respeite seu... Oponente!

“Trate igual...” Diferente!

Elimine o humano... Deserto!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 12/12/2018