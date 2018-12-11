Valdemir Gomes
Janela garbosa do tempo...
Na passarela... Calendário!
Decretando rito sumário...
Percebi alguns... Contratempos!
Não entendi... Destempo!
Fiquei um tanto... Perdido!
Despertou sexto... “Sentido!”
Diante do imprevisto.
Pedi proteção a Cristo...
No momento... Aludido!
Um silêncio... Sepulcral!
Pairou sob o ambiente.
O nordestino... “Ôxente!”
Num discurso... Atemporal!
Atitude ranzinza... Visceral!
Deixou interlocutor... Pasmo!
Contrastou com o... Marasmo!
Este inusitado... Vernáculo!
Transformou em... Espetáculo!
Um momento... Sarcasmo!
Nesta fusão... Cultural!
Amenizou o tenso... Clima!
Como solvente... Enzima!
Destilou seu... Gutural!
Naquele conjetural...
Um instante... Memorável!
Fraterno, calmo, saudável...
Encaixou no... Contexto!
Sem celeuma... Pretexto!
Mas, dentro do... Ponderável!
Da discussão... “Nasce a luz!”
Uma verdade... “Absoluta!”
É salutar... “Toda disputa!”
Tira a máscara... Capuz!
Ao conhecimento... Induz!
No final... “Tudo certo!”
Não pense... “Céu é perto!”
Respeite seu... Oponente!
“Trate igual...” Diferente!
Elimine o humano... Deserto!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 12/12/2018
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