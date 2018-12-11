

Ano está... Escorrendo!

Como água na biqueira.

Cada dia como... Esteira!

O humano vai... Crescendo!

Com tropeços... Aprendendo!

Aqui... “Somos passageiros!”

Como cereal num... Celeiro!

Importante ter... Estoque!

Não leve a vida... Reboque!

Siga o melhor... Roteiro!



Como o sorriso... Criança!

Precisa ser preservado.

É importante ter... Lado!

Mas... Participar da dança!

Quem acredita... “Alcança!”

Importante... Competência!

Muita calma... “Paciência!”

Um passo de... Cada vez!

Seja solícito... Cortez!

Cautela... Experiência!



Os acordos de bastidores...

Escondem... Armadilhas!

Pois, conchavos... Partilhas!

Acomodam... “Perdedores!”

Para o ralo... “Valores!”

Cantados em versos... “Prosa!”

Doze dúzias... “Uma grosa!”

Isto é... “Fato consumado!”

Direitos... Surrupiados!

A mulher... “Poderosa!”



Esquece o que... “Foi dito!”

Quinze... Virou “vinte e dois!”

O velho... “feijão com arroz!”

Ao povo sendo... Servido!

Chega doer aos... Ouvidos!

Chamo isso... Despautério!

No popular... “Fala sério!”

Um tanto quanto... Sinistro!

A escolha de... Ministros!

Relação segue... Adultério!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 11/12/2018