

Tarde de dezembro... “Ensolarada!”

Com a umidade... Baixa!

Cansado, ideias não... Encaixam!

Algumas arestas... Aparadas!

Para descontrair... Charadas!

Rebusco no antigo repertório.

Memória, arquivo... Laboratório!

Apenas para desparecer...

Saudosismo traz... Prazer!

Um tanto... Contraditório!



Uma viagem ao passado.

Recordação da... Infância!

Amanhecer na... Instância!

Sexto sentido... Aguçado!

No momento... Adequado!

À mente lindas... Imagens!

Algumas hilárias... Passagens!

Dispara, acelera... Coração!

Tento fazer... Tradução!

Dando nova... Roupagem!



Na retina íngreme da saudade...

Procuro encontrar... Caminho!

Retorno ao velho... Ninho!

Resquício de... Felicidade!

À tona antigas amizades.

Acordo num... Sacolejo!

Afloram insanos... Desejos!

Cheiro de... “Terra molhada!”

A alma é atropelada...

Submersa... Num lampejo!



Casa de... Pau a pique!

Banho na... Cachoeira!

Da infância... Brincadeiras!

A mente tem... Chilique!

Sacanagem, trambique...

Como parte do... Pacote!

Cambalhotas pinotes...

Todos no mesmo... “Bonde!”

Brincava... “Esconde, esconde!”

Menino crescido... “Frangote!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 14/12/2018