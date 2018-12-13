Valdemir Gomes
Futuro do povo brasileiro...
Tornou-se simples... “Vocábulo!”
Na verdade rumo ao estábulo...
Como animal... “Polaqueiro!”
Seguindo o velho roteiro...
Verdadeiro boi... “Encurralado!”
No popular... “Ludibriado!”
Falso embusteiro... “Patriota!”
Especialista em lorota...
Nada além... “Barco furado!”
A montagem do seu time...
Pelo que vemos na... Lousa!
Sobre o obscuro... Repousa!
Emplacando novo... Regime!
Todos direitos... Comprimem!
Gesto sórdido vil... Marrento!
Faz apologia... Armamento!
O aval dos... Evangélicos!
Foram decisivos... Estratégicos!
Agora, chororô... Lamento!
A sopa virou... Mingau!
Tá comendo pelas... “Beiradas!”
Com uma simples... Carteirada!
Xucro, truculento... Bagual!
“Beijim, beijim... Tchau, tchau!”
Na real foi... “Enganado!”
Entrou em... “Barco furado!”
Tratado como... “Jumento!”
Papel à deriva solto... “Vento!”
Está sendo... “Triturado!”
Essa angústia... Corrói!
Provoca grande... Tensão!
Está em rota de... Colisão!
Acreditou num falso... Herói!
Percebeu a verdade... “Dói!”
Conquistas foram pro... “Ralo!”
Sapato aperta machuca... “Calo!”
Nervoso perde... Cabelos!
Não vale fazer... Apelos!
Da mandioca sobrou... “Talo!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/12/2018
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