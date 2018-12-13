

Futuro do povo brasileiro...

Tornou-se simples... “Vocábulo!”

Na verdade rumo ao estábulo...

Como animal... “Polaqueiro!”

Seguindo o velho roteiro...

Verdadeiro boi... “Encurralado!”

No popular... “Ludibriado!”

Falso embusteiro... “Patriota!”

Especialista em lorota...

Nada além... “Barco furado!”



A montagem do seu time...

Pelo que vemos na... Lousa!

Sobre o obscuro... Repousa!

Emplacando novo... Regime!

Todos direitos... Comprimem!

Gesto sórdido vil... Marrento!

Faz apologia... Armamento!

O aval dos... Evangélicos!

Foram decisivos... Estratégicos!

Agora, chororô... Lamento!



A sopa virou... Mingau!

Tá comendo pelas... “Beiradas!”

Com uma simples... Carteirada!

Xucro, truculento... Bagual!

“Beijim, beijim... Tchau, tchau!”

Na real foi... “Enganado!”

Entrou em... “Barco furado!”

Tratado como... “Jumento!”

Papel à deriva solto... “Vento!”

Está sendo... “Triturado!”



Essa angústia... Corrói!

Provoca grande... Tensão!

Está em rota de... Colisão!

Acreditou num falso... Herói!

Percebeu a verdade... “Dói!”

Conquistas foram pro... “Ralo!”

Sapato aperta machuca... “Calo!”

Nervoso perde... Cabelos!

Não vale fazer... Apelos!

Da mandioca sobrou... “Talo!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/12/2018