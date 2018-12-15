Preciso...

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Valdemir Gomes

Publicado em 15/12/2018 às 10:54

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Rever alguns conceitos.
Mudar minha postura.
Diante da conjuntura...
Nenhum remédio... Receito!
A busca do justo perfeito.
É uma luta... Constante!
Está sobrando meliante...
Carregando o cajado.
Diria... “Tá tudo errado!”
Que sujeito... “Petulante!”


Continua... Arrogante!
Mantém o gesto... Sinistro!
Meu protesto... Registro!
A vida segue... Avante!
Como simples... Caminhante!
Mantenho firme... A jornada!
Cada barreira superada...
Agradeço... Grande Arquiteto!
Cumpro a missão... Projeto!
Comendo pelas... “Beiradas!”


Os cães sempre... “Ladram!”
Mas... “A carruagem passa!”
Povo não aceita ser... “Massa!”
Nem tratado... Esquadra!
Inimigo na lei... “Enquadra!”
Encarcera... Resolvido!
O povo fica perdido...
Quando justiça tem... Lado!
O inocente... Condenado!
Jogo sujo... Decidido!


Pra tudo... “Dá um jeitinho!”
Não, celeuma... Crítica!
Assim age... A política!
Primeiro constrói seu... Ninho!
No cardápio... “Pão e vinho!”
Aflora a... Desigualdade!
Na maior... Simplicidade!
O barco fica à... Deriva!
Pra tudo... Justificativa!
Cadê a lei da... Reciprocidade?

Poema: Valdemir Gomes dos santos 15/12/2018

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