Preciso...

Rever alguns conceitos.

Mudar minha postura.

Diante da conjuntura...

Nenhum remédio... Receito!

A busca do justo perfeito.

É uma luta... Constante!

Está sobrando meliante...

Carregando o cajado.

Diria... “Tá tudo errado!”

Que sujeito... “Petulante!”



Continua... Arrogante!

Mantém o gesto... Sinistro!

Meu protesto... Registro!

A vida segue... Avante!

Como simples... Caminhante!

Mantenho firme... A jornada!

Cada barreira superada...

Agradeço... Grande Arquiteto!

Cumpro a missão... Projeto!

Comendo pelas... “Beiradas!”



Os cães sempre... “Ladram!”

Mas... “A carruagem passa!”

Povo não aceita ser... “Massa!”

Nem tratado... Esquadra!

Inimigo na lei... “Enquadra!”

Encarcera... Resolvido!

O povo fica perdido...

Quando justiça tem... Lado!

O inocente... Condenado!

Jogo sujo... Decidido!



Pra tudo... “Dá um jeitinho!”

Não, celeuma... Crítica!

Assim age... A política!

Primeiro constrói seu... Ninho!

No cardápio... “Pão e vinho!”

Aflora a... Desigualdade!

Na maior... Simplicidade!

O barco fica à... Deriva!

Pra tudo... Justificativa!

Cadê a lei da... Reciprocidade?

Poema: Valdemir Gomes dos santos 15/12/2018