O PT... “Ficou de fora!”

Corrupção foi o mote.

Não... “Mostrei nenhum pacote!”

Isso... A Burguesia adora!

Pobre idiota... Chora!

“Consegui o meu intento.”

Falso moralismo... Fundamento!

Serviu como... “Abre alas!”

Porte de armas... “Mandala!”

Fácil atrair... Jumento!



Depois do... Consumado!

Formação do... Ministério!

Moro aceita... “Fala sério!”

O povo fica... Abismado!

Justiça... “Deixa o cajado!”

De cara... Aceita convite!

Perdas no... “HOLERITE!”

Coisa sem... Explicação!

Quanto amor... “Dedicação!”

Azia vira... “Gastrite!”



Felizmente existe... COAF!

A verdade vem... “À tona!”

Grana na conta... “Dona!”

Urgente, SESSÃO... Abafe!

Como explicar essa... “Gafe!”

O eleitor... Perplexo!

Houve... “Côncavo convexo?”

Neste ato... Caridoso!

Sempre séptico... Curioso!

Merece um novo... Léxico!



DesMOROnou... Teoria!

Escapuliu... “Lorezone!”

De repente um... “Drone!”

Mistério... Desvendaria!

Isso... Causa avaria!

De maneira... Insustentável!

Moralista... “Intocável!”

Respeito foi... “Ataúde!”

A palavra... “Licitude!”

Um sonho... “Inalcançável!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/12/2018